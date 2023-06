Pedrógão, "território com muitos traumas". Inaugurado memorial às vítimas dos incêndios

O primeiro-ministro deverá estar acompanhado pela ministra da Coesão Territorial e outros membros do Governo.O monumento foi aberto dois dias antes da data em que se completaram seis anos da tragédia, momento que não contou com nenhum membro do Executivo. A homenagem oficial realiza-se esta terça-feira à tarde.

A tragédia em 2017 provocou 66 mortos e mais de 250 feridos.



No passado sábado, o presidente da República foi a Pedrógão Grande visitar o memorial das vítimas dos incêndios.Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de fazer a visita sozinho, sem a presença da comunicação social.

Ausência criticada

A ausência de membros do Governo e do presidente da República na abertura do monumento ao público a 15 de junho, dois dias antes da data da tragédia de 2017, foi alvo de críticas.

Nunca houve convites da Associação

A presidente da Associação de Vítimas de Pedrógão Grande explicou noque não houve convites para a abertura oficial do monumento ao público porque, ao longo dos anos, a associação nunca o fez.Segundo a presidente da Associação de Vítimas, “”.“A Associação tem sempre as portas abertas para quem nos quer visitar”.

Governo pediu desculpas

A 18 de junho, a ministra da Coesão Territorial pediu desculpa por não ter estado presente no sexto aniversário dos incêndios de Pedrógão Grande.Na altura, a governante garantiu ainda que o Fundo REVITA, de apoio à população afetada pelos incêndios em 2017, vai continuar a funcionar.Esta manhã, na entrevista à RTP, a presidente da Associação de Vítimas recordou que existe "por parte da senhora ministra a garantia" de que os fundos "irão ser aplicados no território".

Os problemas seis anos depois

Seis anos depois da tragédia, Dina Duarte recorda que "ainda falta ter telecomunicações efetivamente boas".Segundo a presidente da Associação de Vítimas, atualmente existem "problemas de interrupção" com frequência.