Pedrógão. Xavier Viegas detetou indícios de irregularidades na reconstrução

Em entrevista à RTP e Antena 1, Xavier Viegas admite que os números que a sua equipa recolheu no terreno não batem certo com os da lista final de casas de primeira habitação para reconstrução. O investigador diz que há poucos dias teve uma reunião com a CCDR, Comissão de Desenvolvimento Regional e que verificou nessa altura que "o número de estruturas que a minha equipa identificou nos sete concelhos afetados era metade do número que a CCDR tem como casas de primeira habitação para serem reconstruídas". O investigador fala por exemplo de casos de casas que já estava devoultas antes dos incêndios e que constarão da lista de reconstruções.





Perante estes dados e depois da comunicação social ter vindo a revelar casos de alegadas irregularidades na reconstrução de estruturas destruídas pelos incêndios, Xavier Viegas considera que era dever da equipa informar as autoridades de que a equipa que liderou tem dados recolhidos logo após os incêndios, uma súmula do trabalho realizado em mais de mil locais.







"Os dados podem não ser 100% corretos", admite o investigador, até porque o âmbito da sua investigação não estava ligado com a reconstrução, mas tem decerto informação que pode ser "confrontada com outras fontes" e auxiliar a investigação. Dados que vão para além de relatos circustanciais de pessoas no terreno.









Xavier Viegas diz que nos contactos que tem realizado, verificou um "número não insignificante de casos irregulares" que merecem uma reflexão e uma revisão dos processos. Ainda não terá sido contactado pela Polícia Judiciária, que ainda esta quarta-feira realizou buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande e na Casa da Cultura, mas afirma estar disponível para ajudar na investigação.







No entanto, Xavier Viegas admite que falhou como cidadão na denúncia das suspeitas, mesmo que esse não fosse o âmbito da investigação de que estava incumbido. "Penalizo-me", disse Viegas, admitindo que não lhe tinha ocorrido antes avançar com esta denúncia.