Marcelo segura ministra? "Estou a tratar do que é mais importante para o país"

"Eu estou a tratar do que é mais importante para o país neste momento. O que é mais importante neste momento é, primeiro, da a resposta imediata, espero por dias, daquilo que foi o compromisso do Estado em termos de financiamento direto aos particulares e às empresas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Jornal da Tarde | 4 de fevereiro de 2026



"Segundo, é muito importante que, em relação às outras medidas, haja um levantamento da extensão dos prejuízos. Porquê? Porque isso tem que chegar às freguesias, aos municípios, à coordenação, ao Governo", acrescentou."Ainda segundo o presidente da República, os cidadãos, as entidades empresariais e outras instituições têm que ter uma maneira eficar de fazer chegar isso às freguesias, aos municípios, para chegar à coordenação e ao Governo", insistiu."O principal é que aquilo que está no papel, no Diário da República, das medidas, passe ao terreno", enfatizou.O presidente da República havia considerado, horas antes, que, por vezes, “há tiradas ou afirmações que são mais felizes e outras menos felizes”, o que “irrita as pessoas”.Estas declarações surgiram depois de a ministra da Administração Interna ter dito desconhecer o que falhou no atraso da disponibilização de meios aos territórios mais afetados pelo mau tempo.“Quando há um momento de aperto, de aflição, de não saber bem qual é a situação no terreno, as pessoas de repente são apanhadas em perguntas, em questões que não é fácil responder”, declarou o chefe de Estado.“Portanto, de vez em quando, há umas tiradas ou afirmações que são mais felizes e outras menos felizes”.