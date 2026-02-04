Marcelo e a resposta à tempestade. "Há tiradas mais felizes e outras menos felizes"

O presidente da República considerou esta quarta-feira que, por vezes, “há umas tiradas ou afirmações que são mais felizes e outras menos felizes”, o que “irrita as pessoas”.





As declarações surgem depois de a ministra da Administração Interna ter dito desconhecer o que falhou no atraso da disponibilização de meios aos territórios mais afetados pelo mau tempo.





Já o ministro da Economia afirmou, sobre as famílias afetadas pela tempestade, que "é suposto terem tido o ordenado do mês passado", pelo que poderão usá-lo até terem disponíveis as ajudas do Governo.





Esta manhã, em Ourém, onde está a acompanhar os danos causados pelo mau tempo, Marcelo Rebelo de Sousa declarou que “quando há um momento de aperto, de aflição, de não saber bem qual é a situação no terreno, as pessoas de repente são apanhadas em perguntas, em questões que não é fácil responder”.

Questionado sobre se se refere à ministra da Administração Interna, que disse esta semana não saber o que falhou na disponibilização de meios, o presidente respondeu que não se refere “a nada em especial”.



, acrescentou.“Isso acontece a toda a gente, a mim próprio também me tem acontecido. De repente chego a um sítio – já me aconteceu da última vez – e tinha uma informação, depois a informação não era correta”, frisou., explicou o chefe de Estado.Novamente confrontado pelos jornalistas com as declarações da ministra Maria Lúcia Amaral, o presidente insistiu que “ainda hoje andamos à procura de explicações de porque é que nuns sítios está a funcionar melhor e noutros pior, porque é que foi mais forte o efeito da catástrofe num município do que noutro”, algo que “num momento inicial” é difícil de determinar.Marcelo Rebelo de Sousa deu o exemplo de sítios onde painéis solares “voaram um quilómetro” e ao lado “os outros ficaram na mesma”.“E eu perguntei ‘mas porque é que foi isto?’, e o dono da fábrica dizia ‘eu não percebo’”, relatou.O presidente disse ainda que. “Estou confiante de que vai acontecer, é uma questão de pôr a plataforma a funcionar”.