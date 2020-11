Pela nossa Saúde! o debate na rádio

A pandemia aperta o cerco e já há luzes de alarme no sistema. Que respostas estão a ser dadas aos doentes Covid? E os outros doentes, como estão a ser tratados? Será que o Serviço Nacional de Saúde aguenta a pressão? E as medidas tomadas até agora, foram as mais adequadas?