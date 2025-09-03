Pelo menos três mortos. Descarrilou o elevador da Glória, em Lisboa





O acidente terá sido causado por um cabo que se soltou. As autoridades suspeitam de falha nos travões. O elevador, com lotação esgotada, leva mais de 40 pessoas.





Segundo a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, a corporação enviou para o local 22 meios terrestres e 62 operacionais.





À RTP, a CODU confirmou, inicialmente, a existência de três feridos graves, estando um em paragem caridorespiratória. A PSP confirmou já que há várias vítimas mortais.





A RTP sabe que três mulheres foram conduzidas para o Hospital São Francisco Xavier, estando uma delas entubada. Houve dois feridos encaminhados para o Santa Maria e sete para o São José, dos quais cinco em estado grave.





A Polícia Judiciária já está no local para investigar este acidente. Há também informação de que o Ministério Público vai abrir inquérito para investigar a ocorrência.





A GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) vai abrir investigação. Mas "devido à limitação de meios na área ferroviária (m.humanos) apenas amanhã de manhã, quinta-feira, iniciará a recolha de evidências no local", segundo fonte da Lusa.







O Presidente das República já reagiu e lamentou "profundamente o acidente ocorrido esta tarde" em particular "as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros".





No site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou o pesar às famílias e afirmou que "espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".





O Governo e o primeiro-ministro também "lamentam profundamente", garantindo que estão, "desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário".



Em comunicado, o Executivo assegurou estar "também em contacto permanente e articulação estreita com a Câmara Municipal".



"Sendo a prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão no devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente", lê-se na nota do Governo de Luís Montenegro.





O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, fala à imprensa pelas 20h10.





Inicialmente, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, avançou com a informação da existência de pelo menos 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.





Em entrevista à RTP3, Manuel Leal, funcionário da Carris e membro da Fectrans, lamentou que a manutenção das carruagens tenha sido retirada à empresa e entregue a uma empresa externa. Sublinha que é fundamental que esse serviço regresse às estruturas da Carris.

(em atualização)