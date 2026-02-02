Penacova voltou a sentir falhas de energia em aldeias por causa do vento

"Nós, 48 horas após a depressão, tínhamos todas as aldeias já com energia reposta, mas esta noite, com o vento forte, voltou a falhar em algumas aldeias", disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, sem conseguir, neste momento, concretizar quantas localidades e adiantando que os piquetes da E-Redes já estão no local a tentar resolver a situação.

No domingo, este município do distrito de Coimbra alertou a população para a possibilidade de agravamento das cheias na bacia hidrográfica do rio Mondego, em especial nas zonas historicamente mais vulneráveis, por causa das previsões meteorológicas e hidrológicas.

"O rio até baixou o caudal. Nós encerrámos preventivamente a ponte de Louredo, que atravessa o rio Mondego, no domingo, mas estamos até a reavaliar a possibilidade de reabrir porque o caudal do rio baixou", afirmou, no entanto, o autarca.

Sobre as consequências da depressão Kristin da semana passada, Álvaro Coimbra disse que o concelho não teve "danos muito graves", aproveitando para prestar a sua solidariedade com outros concelhos mais afetados.

"Largas dezenas de quedas de árvores, muitos deslizamentos de terras e taludes, a nossa rede de estradas está bastante afetada com essa situação, mas a grande maioria delas está transitável", elencou.

Lembrando que a Estrada Nacional (EN) 110, que liga Penacova a Coimbra, permanece encerrada ao trânsito, mas devido a um deslizamento de terras que ocorreu dias antes da passagem da depressão Kristin pelo território.

"Tivemos também notícia de quatro a cinco habitações com telhados parcialmente danificados, mas ainda estamos a fazer o levantamento", referiu, adiantando que foi disponibilizado um formulário para que moradores e empresas possam reportar esses danos e o município possa ter um relatório mais completo da situação.

Sobre os danos nos telhados, disse que foram situações que tiveram "apoio imediato" dos serviços de ação social do município e que não houve necessidade de realojar.

"Telhados que foram danificados apenas parcialmente e são situações que estão a ser todas solucionadas", frisou.