Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Os portugueses têm a perceção de que há mais corrupção no país do que a que é investigada e comprovada. A afirmação é do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, numa altura em que a capacidade de investigação tem sido posta em causa, e com sucessivos casos que se arrastam nos tribunais há vários anos.