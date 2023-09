"Perceção de risco é mais baixa". Já começou a vacinação contra a gripe e a covid-19

Fernando Araújo afirmou aos jornalistas, numa sessão que deu início à campanha, que a noção de risco dos portugueses está diminuída e pediu que a adesão à vacinação seja em peso.começou por dizer Fernando Araújo, explicando que, por esse motivo, “era importante pensarmos de forma diferente, ousar mudar, para conseguir manter a mesma adesão” do ano passado.Tal foi possível, continuou,O diretor executivo do SNS aproveitou o momento para agradecer ao ministro da Saúde e às várias instituições que “trabalharam em conjunto em prol de um objetivo: a vacinação”. Estas entidades contribuíram, disse ainda Fernando Araújo, para que “tivéssemos a partir de hoje a maior rede de vacinação, em termos de saúde pública”., anunciou.O ministro da Saúde também esteve, esta sexta-feira, na farmácia em São Domingos de Rana para marcar o início da campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe. Manuel Pizarro garantiu que Portugal tem vacinas suficientes para os cidadãos e elogia o número de farmácias que aderiram ao programa.afirmou o ministro da Saúde, acrescentando queContudo, Manuel Pizarro recordou que a proteção era contra doença grave porque “nem sempre estas vacinas garantem que a pessoa não tenha a doença”. Mas, segundo explicou, “vai ter a doença de forma mais moderada”., expressou o ministro, agradecendo aos centros de saúde e às farmácias pela colaboração., assegurou ainda. “Esta é mesmo a primeira vez que a vacina da gripe e da covid-19 são gratuitas para as pessoas com mais de 60 anos”.