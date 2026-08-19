País
Perigo máximo de incêndio cobre dezenas de concelhos do interior norte e centro
O IPMA antevê possibilidade de chuva fraca e um recuo das temperaturas. A maior descida da máxima é esperada para o norte e o centro do país.
Perto de seis dezenas de concelhos do interior norte e centro de Portugal continental encontram-se esta quarta-feira debaixo de perigo máximo de incêndio.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca em perigo muito elevado cerca de 90 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Viseu, Leiria, Santarém e Faro.
Em situação de perigo elevado estão mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Viseu, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.O perigo de incêndio rural distribui-se por uma escala de cinco níveis - de reduzido a máximo. Os cálculos do IPMA têm por base a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
A meteorologia prevê, para esta quarta-feira, um cenário de chuva fraca e descida das temperaturas, em particular no norte e no centro.
As temperaturas mais altas farão sentir-se em Évora, Beja e Santarém, com 32 graus Celsius.
Em Lisboa os termómetros deverão atingir os 30 graus, ao passo que no Porto e em Faro irão chegar aos 25 e 26, respetivamente.
c/ Lusa
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca em perigo muito elevado cerca de 90 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Viseu, Leiria, Santarém e Faro.
Em situação de perigo elevado estão mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Viseu, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.O perigo de incêndio rural distribui-se por uma escala de cinco níveis - de reduzido a máximo. Os cálculos do IPMA têm por base a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
A meteorologia prevê, para esta quarta-feira, um cenário de chuva fraca e descida das temperaturas, em particular no norte e no centro.
As temperaturas mais altas farão sentir-se em Évora, Beja e Santarém, com 32 graus Celsius.
Em Lisboa os termómetros deverão atingir os 30 graus, ao passo que no Porto e em Faro irão chegar aos 25 e 26, respetivamente.
c/ Lusa