Foto: Ana Serapicos - RTP

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também vários concelhos de todos os distritos em perigo muito elevado e elevado.



Os próximos dias vão ser de muito calor, com as temperaturas a poderem chegar aos 38 graus em algumas regiões do país. Por essa razão, o perigo de incêndio vai manter-se elevado até segunda-feira.