Perímetro do fogo dominado em Oleiros

Durante a noite, mais de 800 operacionais estiveram no terreno, apoiadas por 275 viaturas.



“O incêndio está dominado, ainda assim todo o efetivo” contínua no terreno “em trabalhos de consolidação”, afirmou o Comandante Luís Belo Costa.



O Comandante distrital do Centro-Sul recorda que ainda “há muito trabalho pela frente” porque o “perímetro é extraordinariamente grande” e complexa, acrescentando que a ocorrência "carece ainda de muita atenção sobretudo nas zonas onde ficou dominado mais tarde", ou seja, nas frentes viradas aos concelhos de Proença-a-Nova e Castelo Branco, onde "é natural que haja algumas reativações ao longo das próximas horas".

Apesar de o incêndio estar dominado, o Comandante Luís Belo frisa que está “num período em que ainda carece de atenção”. “Vai dar-nos bastante trabalho na consolidação”.

O responsável adiantou ainda que a área ardida rondará os seis mil hectares, uma informação que disse carecer de informação.

A meteorologia ajudou no combate ao incêndio na noite passada, uma vez que se verificou "mais humidade, uma temperatura ligeiramente mais baixa", com um auxílio também da direção do vento.

"Neste momento não há nenhuma aldeia em risco, porque não há nenhuma frente viva, todas as situações deste género estão asseguradas, não há nada em risco".

As chamas em Oleiros tiveram início na tarde de sábado e se alastraram a concelhos vizinhos. De acordo com o último balanço, na sequência deste incêndio, há a registar seis feridos, dois dos quais graves, uma vítima mortal (um jovem bombeiro) e uma pessoa assistida.