A exposição "Pêros, Avelãs e Figos" mostra que para os vegetarianos utópicos de há um século a alimentação era um instrumento para mudar a sociedade.





É para conhecer isso que voltamos atrás no tempo, com a repórter Cláudia Aguiar, para saber mais um pouco do passado desconhecido que é agora desvendado por uma equipa de 27 investigadores da Universidade do Porto.