Perspetivas 2026. Ano político prevê-se incerto e cheio de desafios
O ano político que agora começa em Portugal vai ser incerto e cheios de desafios. A imprevisibilidade é grande devido à nova configuração do Parlamento à direita e ao próximo presidente da República.
Foto: Nuno Patrício - RTP
Entre as certezas de 2026 está a substituição do inquilino de Belém. Terminam 10 anos de vigência do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que a par de Ramalho Eanes foi o chefe de Estado com mais dissoluções do Parlamento.
Com um presidente da República com plenos poderes, o grande embate está agendado para outubro com a votação do Orçamento do Estado para 2027.
Num Parlamento fragmentado com três grandes blocos e um Governo minoritário, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai continuar à mercê da oposição e a abstenção do PS pode não se repetir.
O ano de 2026 poderá também passar pelo Tribunal Constitucional, novamente com a lei da nacionalidade e com normas do pacote laboral que já levaram a uma greve geral, o que não acontecia há 12 anos.