Perto de 12 mil utentes da ULS Santa Maria vão passar a ter médico de família

Com este memorando de entendimento, que foi assinado no Hospital de Sant`Ana, na Parede, concelho de Cascais, a ULS Santa Maria mais do que duplica o número de utentes, passando de 5.700 para cerca de 11.600 utentes com médico de família.

No final da cerimónia, que contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Sousa, o presidente da ULS Santa Maria, Carlos Martins, afirmou que é um aumento "muito significativo" que se traduz numa "resposta importante" para a população.

Carlos Martins avançou que a ULS Santa Maria tem programado abrir, no próximo ano, Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo C, mas ressalvou que não depende da instituição.

"Continuamos a fazer o nosso trabalho, mas esta cooperação com o setor social e designadamente com a Santa Casa misericórdia de Lisboa, é muito importante", sublinhou.

Segundo o administrador hospitalar, o acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa permitiu criar "uma capacidade instalada de camas de proximidade suficiente para qualquer circunstância durante o inverno".

Questionado sobre como vai conseguir fixar os médicos na USF, Carlos Martins explicou que, no caso da Medicina Geral e Familiar, os profissionais são contratados através de concurso.

Mas isso não significa que a instituição não tenha reuniões com os médicos internos do último ano, disse, revelando que há duas propostas que estão a trabalhar com os jovens médicos para a criação de duas novas USF.

"Acreditamos que em janeiro teremos um terceiro grupo para uma terceira USF", afirmou Carlos Martins, adiantando que estão a decorrer reuniões entre a administração, os internos e os coordenadores das áreas de influência das futuras Unidades USF, para em conjunto criar as condições para a sua instalação "em tempo útil".

Segundo Carlos Martins, as três novas USF que pertence criar serão em Telheiras, no Parque de Saúde Pulido Valente, ambas em Lisboa, e outra em Mafra.

O presidente revelou que, neste momento, há 10 médicos internos da área de responsabilidade da ULS Santa Maria e mais três ou quatro de outras áreas geográficas que querem construir com a instituição as três novas USF.

No total serão cinco que permitirão que cerca de 30.000 pessoas passem a ter médico de família para que no espaço de um ano e meio, se reduza para metade a lista de utentes sem médico de família com o apoio do setor social.

Lembrou que a ULS também tem um Serviço de Atendimento Permanente em Mafra, com o apoio da Santa Casa local, que está aberto 24 horas, sete dias por semana.

"Portanto, sempre que haja capacidade instalada, vontade do lado do setor social, obviamente iremos continuar a trilhar este caminho até termos condições, enquanto SNS" para contratar mais rapidamente, salientou Carlos Martins.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, também destacou a importância destes acordos com a Santa Casa e com o setor social.

"Estamos muito empenhados e acreditamos que vai ter desenvolvimentos muito positivos para as pessoas, que é o que nos importa", disse a ministra aos jornalistas.