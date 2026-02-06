Peso da Régua prepara plano para evacuação junto ao Douro

O presidente da Câmara de Peso da Régua admitiu hoje a possibilidade de ser acionado um plano para evacuação das habitações da zona próxima ao rio Douro que "entrou em fase de saturação" e transbordou esta noite."A situação está a agravar-se. Temos a água a metro e meio/dois metros da Avenida [João Franco]. Há uma tendência de subida. Temos definido no nosso plano para evacuação", disse José Manuel Gonçalves, cerca das 09:30, em declarações à agência Lusa.A Capitania do Douro alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho, estando já interditada a navegação no rio e ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção, disse hoje o comandante adjunto, Pedro Cervaens, num ponto de situação cerca das 07:30.Em Peso da Régua, no distrito de Vila Real, o aumento do caudal do rio Douro era "expectável" e "o plano de ação está montado há vários dias", disse o presidente da Câmara, apontando que "previsivelmente o rio entrou em fase de saturação".