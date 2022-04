Pessoas com deficiência licenciados com dificuldade de arranjar emprego

Conclusões de um estudo sobre a deficiência em Portugal que é esta manhã apresentado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da universidade de Lisboa e a que o jornal Público teve acesso.Em declarações á agencia Lusa a responsável pelo estudo, Paula Campos Pinto, diz que já muito foi feito mas há muito mais a fazer para acabar com a desigualdade.Os investigadores notam que há progressos na educação inclusiva mas os números do emprego demonstram que não basta concluir um curso ou uma formação profissional para ingressar no mercado de trabalho.A situação até estava a melhorar antes da pandemia. Mas a crise pandémica fez aumentar o desemprego entre estas pessoas. E uma deficiência é igual a um maior risco de pobreza.