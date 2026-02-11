Pessoas e veículos de Porto Brandão, Almada, serão retirados de barco para a Trafaria

Segundo a mesma fonte, esta operação será feita com o ferry da empresa que fará o transporte das pessoas e veículos para a Trafaria.

A localidade de Porto Brandão começou hoje a ser evacuada devido ao risco de deslizamento de terras nas arribas, disse à Lusa a presidente da autarquia.

"Neste momento, o que está em curso é, de facto, um processo de evacuação de Porto Brandão, porque aí é que se teme uma derrocada maior que pode cortar os acessos" à localidade, explicou Inês de Medeiros.

A autarca disse que a operação está em curso, pelo que não sabe ainda o número exato de pessoas que terão de sair da zona.

"Já muitas pessoas têm saído nos últimos 10 dias, porque temos vindo a monitorizar a situação. A chuva não para e aquilo tem vindo a agravar-se", disse.