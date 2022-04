Petição com mais de 100 mil assinaturas defende que violação seja crime público

O objetivo da petição, de acordo com uma nota do Instituto de Apoio à Criança (IAC), é “levar à discussão na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias da Assembleia da República a alteração da natureza de crime de violação, que atualmente depende de queixa, para passar a ser um crime público”, sem necessidade de queixa.





Na reunião com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, estarão presentes a primeira subscritora da petição, a pintora e escritora Francisca Magalhães de Barros, as presidentes do IAC Manuela Eanes e Dulce Rocha, bem como o advogado António Garcia Pereira.





Os subscritores alertam os deputados para “a urgência de legislarem no sentido da conversão do crime de violação em crime público”.