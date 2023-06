PGR abre inquérito para avaliar violação do segredo de justiça no caso Tutti Frutti

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para averiguar a eventual violação do segredo de justiça no processo da Operação Tutti-Frutti. A informação foi divulgada esta sexta-feira pela procuradora-geral, Lucília Gago.