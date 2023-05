Sete anos de Tutti Frutti. PGR não explica por que razão não há arguidos

O ministro do Ambiente considerou falsas e caluniosas as revelações do caso Tuttti Frutti. Em causa está a alegação de que Duarte Cordeiro esteve envolvido num esquema de manipulação eleitoral nas Autárquicas de 2017. O caso envolve também deputados do PSD. Carlos Eduardo Reis já avisou que não vai ser o "idiota útil" para combate político ao Governo.