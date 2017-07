PGR divulga nomes das vítimas dos incêndios

Ana Sofia Rodrigues - RTP 25 Jul, 2017, 21:18 / atualizado em 25 Jul, 2017, 22:41 | País

O Ministério Público procedeu à inquirição esta terça-feira, para analisar a identidade das vítimas que esta testemunha tem publicitado na comunicação social.



“Da análise dos elementos recolhidos apurou-se a existência de diversas imprecisões quanto à identificação das pessoas indicadas na referida lista, bem como repetição de nomes em, pelo menos, seis situações”, pode ler-se no comunicado da Procuradoria-Geral da República.



Do cruzamento da lista que consta do inquérito e da apresentada pela testemunha, a PGR vem afirmar que se confirma a “existência, até ao momento, de 64 vítimas mortais, cuja identidade se considera poder, agora, ser publicitada com segurança e sem perturbação da investigação”.

Duas mortes em investigação

Há, no entanto, dois nomes que não constam da lista “oficial”: Alzira Carvalho da Costa e de José Rosa Tomás.



Alzira Carvalho da Costa está, de acordo com a PGR, a “ser investigada no âmbito de outro inquérito, iniciado logo que noticiado o acidente de viação ocorrido”, garantindo que o Ministério Público vai apreciar todas as eventuais ligações ao inquérito sobre os incêndios.



“Quanto a José Rosa Tomás, cuja causa de morte, até ao momento, não está sinalizada como diretamente relacionada com o incêndio, o Ministério Público não deixará de recolher elementos com vista a definir todas as circunstâncias em que a mesma ocorreu”, reforça a PGR.



A Procuradoria renova o apelo para que sejam transmitidos ao Ministério Público quaisquer informações que surjam sobre factos relacionados com os incêndios de Pedrógão.



Dos 150 feridos nos incêndios, já foram inquiridas 40 pessoas.

"Sem perturbação da investigação"

A divulgação dos nomes das vítimas dos incêndios surge após vários pedidos da oposição nesse sentido e depois de o primeiro-ministro ter remetido para o Ministério Público a eventual publicação destes nomes.



A Procuradoria-geral da República reitera que são 64 as vítimas mortais dos incêndios de junho, considerando que neste momento a divulgação da identidade das vítimas pode agora "ser publicitada com segurança e sem perturbação da investigação".



Identidade das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande:



Afonso dos Santos Conceição

Américo Bráz Rodrigues

Ana Isabel Nunes Henriques

Ana Mafalda Pereira da Silva Correia Lacerda

Ana Maria Correia Fernandes Boleo Tomé

Anabela Lourenço Quevedo Esteves

Anabela Maria da Silva Lopes Carvalho

Anabela Pereira Araújo

António Lacerda Lopes da Costa

António Manuel Damásio Nunes

António Vaz Lopes

Armindo Rodrigues Medeiros

Aurora Conceição Abreu

Bianca Antunes Henriques Nunes

Bianca Sousa Machado

Didia Maria dos Santos Lopes Augusto

Diogo Manuel Carvalho Costa

Eduardo Antunes Costa

Eliana Cristina Fernandes Francisco Damásio

Fátima Maria Carvalho

Fausto Dias Lopes da Costa

Felismina Rosa Nunes Ramalho

Fernando Fonseca Abreu

Fernando Freire dos Santos

Fernando Rui Simões Mendes da Silva

Gonçalo Fernando Correia Conceição

Jaime Mendes Luis

Joana Marques Pinhal

Joaquim Lacerda Lopes da Costa

José Henriques da Silva

José Maria Nunes Graça

Ligia Isabel Libório Sousa

Luciano Maria Joaquim

Lucilia da Conceição Simões

Luis Fernando Benedetti Piazza Mendes Silva

Manuel Abreu Fidalgo

Manuel André de Almeida

Manuel Bernardo

Margarida Marques Pinhal

Maria Arminda Antunes de Bastos Godinho e Abreu

Maria Augusta Henriques Ferreira

Maria Cipriana Farinha Branco Almeida

Maria Cristina da Silva Gonçalves

Maria da Conceição Ribeiro Nunes Graça

Maria Helena Simões Henriques da Silva

Maria Leonor Arnauth Neves

Maria Luisa Araújo Courela Antunes Rosa

Maria Odete dos Santos Anacleto Bernardo

Maria Odete Rosa Rodrigues

Mário Fernando Antunes Carvalho

Martim Miguel Sousa Machado

Miguel Santos Lopes da Costa

Nelson André Damásio Nunes

Paulo Miguel Valente da Silva

Ricardo Carvalho Martins

Rodrigo Miguel Cardita Rosário

Sara Elisa Dinis Costa

Sara Peralta Antunes

Sérgio Filipe Quintas Duarte

Sérgio Teixeira Machado

Sidnel Belchior Vaz do Rosário

Susana Maria Guerreiro Marques Pinhal

Vasco Antunes Rosa

Vitor Manuel da Conceição Passos Rosa