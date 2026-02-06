Piadas e humor. Jovens apostam nas redes sociais para impulsionar clube local no Cacém

Tomás Antunes é presidente do CUC, aos 24 anos, enquanto José Afonso Garcia é vice-presidente, com 26 anos. Foram colegas de faculdade, e agora são colegas de casa, de trabalho e também colegas no clube há três meses, depois de serem eleitos em dezembro. José é de Trás-os-Montes e Tomás do Alentejo: como muitos jovens, mudaram-se para Lisboa para estudar e procurar uma carreira profissional.

"O que podemos fazer por isto"?

Apesar de degradado, o ringue continua a ter crianças a jogar

Reportagem Antena 1 no Clube Unidos do Cacém

O bar do CUC é um ponto de encontro depois de almoço

A rotina é simples: às 13h30, o bar do clube abre e recebe os primeiros sócios para beber café. "O meu paradeiro é aqui", aponta João Machado, com um copo vazio na mesa e jornais desportivos no canto.Aos 51 anos desta coletividade,, diz João, sem hesitar. E que juventude é esta? Numa direção de oito pessoas, três são reformados, um tem à volta de 50 anos e outros quatro têm menos de 30 anos.Fixaram-se em Sintra, na freguesia do Cacém, bem próximos de uma das mais movimentadas estações da linha ferroviária de Sintra. Foram tantas as vezes que saíram desta paragem e que passaram pelo CUC que a curiosidade começou a despertar."Íamos para casa e passávamos nas escadas em frente ao clube", explica Tomás, um olhar para dentro das instalações e do ringue que perdeu as balizas e que está cada vez mais amarelo.Apesar do estado do campo, relata que havia crianças a jogar., descreve.A curiosidade transformou-se numa vontade: "Não vimos mais ninguém com vontade de voltar a trazer o clube à ribalta e, por isso, decidimos fazer alguma coisa", acrescenta José, que identifica um clube com "muito potencial" pela comunidade em redor e por "muita gente" ter "carinho ao clube".O carinho cresceu quando começaram a mostrar o Clube Unidos do Cacém em vídeos nas redes sociais.José e Tomás explicam que os vídeos geraram reconhecimento dentro e fora da internet. Criaram um grupo na aplicação de mensagem Whatsapp que já conta com cerca de 200 pessoas dispostas a ajudar o CUC, até com participantes de Guimarães., conta Tomás, "alguns até mostram vontade de vir jogar pelo clube".O objetivo final desta divulgação é mobilizar interesse no clube, em que se pretende retomar as modalidades desportivas que já teve.Até lá, o CUC tem uma vida feita à volta do convívio, enquanto a direção tenta ganhar recursos para recuperar as instalações degradadas da sede, na Rua Elias Garcia, e do ringue desportivo.Daniel Viegas é o membro mais novo da direção, com 20 anos, sendo vice-presidente do conselho fiscal. É do Cacém e o clube não lhe era estranho, "apesar de ter nascido já depois do clube ter caído" e tem visto os últimos meses como uma "oportunidade de crescimento pessoal" num clube local.Já o senhor Rio, como é conhecido, com 73 anos, é o sócio número sete desta coletividade que nasceu em 1975. Os "magnatas", como chama no gozo aos três jovens que a Antena 1 entrevistou, cruzam-se agora com frequência com ele e muitos outros sócios., diz ao referir-se aos jogadores da sueca que por aqui passam. Já de cartas na mão, há um que comenta: É "sempre amigável, só que há uns que levam isto muito a sério".