Pico de covid-19. Casos duplicaram a cada cinco dias desde junho

A subvariante KP3 tornou-se dominante.



Desde junho, os contágios duplicaram a cada cinco dias.



Chegou a ter uma média de 600 casos diários e 13 mortes.



Agora está nas dez vítimas mortais e abaixo de quatrocentas infeções por dia, apesar de só serem contabilizados os testes hospitalares.



A campanha de reforço de vacinas começa na segunda quinzena de setembro, em simultâneo com a da gripe.



As vacinas vão ser atualizadas com as novas subvariantes.