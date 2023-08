Pilhas e equipamentos elétricos reciclados vão ajudar IPO de Lisboa em ano de centenário

consiste na recolha de pilhas e dos equipamentos elétricos usados entregues para reciclagem, nos mais de depois vão ser transformados num apoio financeiro a atribuir ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa). A forma de apoio é simples e, nos mais de nove mil pontos da rede Electrão , que(IPO Lisboa).









Os grandes eletrodomésticos recolhidos pelo Electrão porta-a-porta , na Área Metropolitana de Lisboa, também serão contabilizados para os resultados da campanha durante o período em que decorre a iniciativa.



Em 2022, a campanha permitiu reunir um apoio global de 37 mil euros, que o , que o IPO Lisboa canalizou para a aquisição de material cirúrgico de instrumentação, essencial à atividade assistencial. O valor a atribuir em 2023 dependerá das quantidades recolhidas e será também utilizado para a aquisição de equipamento médico, de forma a reforçar a qualidade de prestação de cuidados de saúde.





No ano passado, a colaboração de 265 empresas, que dinamizaram várias ações no âmbito das suas políticas de responsabilidade social e ambiental, foi fundamental para os resultados da campanha que permitiu recolher um total de 156 toneladas de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados.



As pilhas, baterias e os equipamentos elétricos usados que não são corretamente encaminhados para reciclagem constituem um problema grave para o ambiente e a saúde humana, já que, à medida que se degradam, vão poluindo o ar, o solo e a água pela libertação de componentes tóxicos nocivos. É, por isso, fundamental que estes aparelhos sejam encaminhados para reciclagem em unidades especializadas para o efeito.





“Ao voltar a dar as mãos ao IPO Lisboa, no âmbito desta campanha, o Electrão reforça a sua missão que é também a de proteger a saúde de todos. Paralelamente, continuamos a defender o ambiente e a incentivar o correto encaminhamento de pilhas, baterias e equipamentos elétricos para reciclagem”, sublinha o CEO do Electrão, Pedro Nazareth.





“Para o IPO Lisboa, esta campanha representa uma combinação de valores essenciais, não só pela importância de uma correta reciclagem destes materiais, para a saúde e o ambiente, mas também pelo benefício que esta recolha traduzirá para os doentes”, resume Eva Falcão, presidente da instituição.







Poderão associar-se, igualmente, a esta campanha empresas de todo o país, com a dinamização de ações internas para reunir pilhas, baterias e equipamentos eléctricos usados. A recolha poderá ser solicitada ao Electrão.





Os pedidos podem ser feitos através do número de telefone gratuito: 800 262 333.