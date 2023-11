PJ alerta para pornografia em grupos "WhatsApp" dirigidos a crianças e jovens

Abrir a aplicação e ir para DEFINIÇÕES; Selecionar PRIVACIDADE e, de seguida, GRUPOS; Escolher a opção “OS MEUS CONTACTOS”.

De acordo com a Polícia Judiciária, são adicionados os contactos de crianças e jovens de Escolas Básicas e Secundárias de diversas zonas do país nesses grupos,“As crianças e jovens, após aderirem aos Grupos, são incentivadas a adicionar os seus contactos, alegadamente com o objetivo de superar o desafio de agrupar o maior número de elementos possível”, refere uma nota enviada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da PJ.Aos pais, pede atenção ao uso dado por crianças, sobretudo com idade inferior a 16 anos, alertando para a necessidade de recusarem convites de desconhecidos. Pede que ativem o bloqueio de convites de desconhecidos e que, caso detetem que os seus filhos integram ou integraram grupos desta natureza, procedam a capturas de écran das conversações que evidenciem os contactos dos respetivos administradores e os conteúdos partilhados para poderem efetuar uma denúncia à polícia.Pede igualmente aos professores e diretores das escolas que sempre que detetarem estas situações, que informem pais e encarregados de Educação e que façam capturas de écran para denúncia da situação.A Polícia Judiciária relembra como os pais e os jovens podem alterar as definições de contactos para bloquear convites de desconhecidos: