PJ apreende quase sete toneladas de cocaína em semi-submersível

No decorrer da operação de combate ao tráfico de droga por via marítima foi possível “localizar e intercetar um semi-submersível, utilizado por uma organização criminosa transnacional, que transportava cerca de 6,5 toneladas de cocaína, com destino à Península Ibérica”.





A Polícia Judiciária, em comunicado, conta que a Operação "Nautilus" foi realizada nos últimos dias, sendo uma ação concertada entre as autoridades portuguesas e espanholas.





A investigação está a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ e “prossegue em cooperação com as autoridades de outros países”. O inquérito está no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.





Na Operação “Nautilus” participaram a PJ, a Marinha e a Força Aérea portuguesas, a Guardia Civil de Espanha, a Drug Enforcement Administration do EUA e a National Crime Agency do Reino Unido.





Esta operação teve origem em informação partilhada pela Guardia Civil no Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa.