PJ detém estrangeiro suspeito de tentativa de homicídio em Santiago do Cacém

Em comunicado, a PJ explicou que o homem foi detido no sábado, no próprio dia em que ocorreu a tentativa de homicídio, ou seja, depois de a GNR ter "abordado uma viatura em Santiago do Cacém", no distrito de Setúbal, "na qual se encontrava um homem com diversas facadas".

De acordo com a PJ, o suspeito e a vítima, ambos de nacionalidade estrangeira e residentes na mesma morada, em Ermidas-Sado, tiveram um desentendimento "por motivos completamente fúteis".

Durante a altercação, o agressor terá desferido "várias facadas na vítima, suscetíveis de lhe causarem a morte", disse.

Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ indicou que, após a agressão, a vítima foi colocada numa viatura e transportada por colegas até ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, quando foram abordados pelos militares da GNR.

A vítima foi mais tarde transferida para o Hospital São José, em Lisboa, onde se encontra "com prognóstico reservado", acrescentou a mesma fonte.

O detido, suspeito da prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, não tem antecedentes criminais e está a ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.