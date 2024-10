PJ detém mulher suspeita de matar outra na Lourinhã

Em comunicado, a PJ refere que a suspeita, de nacionalidade estrangeira, foi localizada e detida na noite de quinta-feira, "com o contributo do Laboratório de Polícia Científica".

O crime ocorreu na segunda-feira, "em plena via pública" da vila da Lourinhã, tendo a suspeita desferido "sucessivos e profundos golpes na zona do pescoço e cabeça da vítima", uma mulher de nacionalidade portuguesa, com 34 anos, que teve morte imediata, segundo explica a PJ.

"Como motivação para o crime estarão razões de índole passional, estando, para já, afastados cenários relacionados com contextos de imigração ilegal e/ou exploração laboral", ressalva a PJ.

A detida será hoje presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.

Em declarações à agência Lusa na terça-feira, o comandante dos bombeiros da Lourinhã, Ricardo Santos, afirmou que, pelas 22:25, a corporação foi chamada a assistir a vítima.

Os bombeiros, com uma ambulância e meios da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória, ainda efetuaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado ainda no local, afirmou.

A GNR também foi ao local, tendo começado a efetuar diligências, mas a investigação transitou para a Polícia Judiciária, disse a fonte policial.