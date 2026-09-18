PJ deteve cinco suspeitos dos crimes de sequestro e rapto na Marinha Grande

Num comunicado hoje divulgado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, revelou que os suspeitos, detidos na quinta-feira, delinearam e executaram, em conjugação de esforços, "um plano que culminou com a abordagem e rapto de um homem".

"O grupo criminoso agora desmantelado pretendia obrigar a vítima a pagar uma suposta dívida. Para tal, depois de a terem manietado, transportaram-na para uma habitação abandonada, onde foi ameaçada com diversas armas de fogo curtas, de calibre de guerra (pistolas) e agredida brutalmente, ao mesmo tempo que realizavam filmagens, posteriormente divulgadas nas redes sociais", adiantou a PJ.

Naquela habitação, a PJ encontrou material balístico, destacando-se "vários invólucros de calibre 9x19 mm deflagrados, uma munição de calibre 9x19 mm, várias buchas de cartucho de espingarda caçadeira de 14 mm, bem como vestígios hemáticos".

Os detidos, estrangeiros, têm idades entre os 19 e 26 anos e apenas um deles tem "profissão ou ocupação definida", enquanto a vítima, também estrangeira, tem 25 anos e reside na Marinha Grande.

Segundo a PJ, além dos cinco detidos, estão identificados outros dois suspeitos que "fugiram para o Brasil e para os quais foram já emitidos mandados de detenção internacional".

Os arguidos vão ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Leiria.

A investigação é tutelada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

À Lusa, fonte da PJ de Leiria afirmou que os arguidos foram detidos nas respetivas residências, "algumas em Leiria, outras na Marinha Grande", e são "suspeitos de terem participado noutros crimes".

Quanto à alegada dívida, existe "a forte convicção que possa estar relacionada com negócios ilícitos", acrescentou a fonte da PJ.

A casa para onde foi transportada a vítima de sequestro e rapto localiza-se no concelho de Ourém, no distrito de Santarém.

Ainda de acordo com a PJ, o sequestro durou algumas horas e foi desencadeado após a mulher detida ter atraído a vítima para um encontro de natureza sexual.