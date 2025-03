PJ deteve no aeroporto de Lisboa uma mulher suspeita de tráfico de menores angolanos

De acordo com o comunicado, a mulher foi detida esta terça-feira pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ, que foi acionada na sequência de uma denúncia, e ficou em prisão preventiva.

A suspeita, de 40 anos, foi detida no momento em que tentava entrar em Portugal com um jovem de 15 anos de nacionalidade angolana e a suspeita que se dedicava há vários anos "ao transporte e colocação no espaço europeu de dezenas de menores angolanos, usando, para isso, diversos tipos de documentação falsa", explicou a PJ.

Esta polícia suspeita de que a mulher detida tenha feito dezenas de viagens e que tenha recebido cerca de 4.000 dólares por cada menor que conseguiu trazer de Angola para Portugal, fazendo "desta atividade o seu modo de vida, com a obtenção de elevados lucros financeiros". Para já é desconhecido o número de crianças e jovens que terão sido vítimas do crime de tráfico de menores.

Em relação ao jovem de 15 anos que viajou com a mulher, a PJ explicou que o menor tinha um título único de viagem português, que permitia a entrada em Portugal e a obtenção de documentos portugueses. Com a documentação portuguesa, poderia circular no Espaço Schengen.

Depois de as autoridades terem verificado a verdadeira identidade do menor, este foi encaminhado para uma instituição de apoio a menores vítimas de tráfico de pessoas.

Neste momento, a investigação continua para que a Polícia Judiciária consiga determinar quantos menores foram vítimas deste crime e levados de Angola para Portugal, onde estarão e se existem mais suspeitos relacionados com este crime.