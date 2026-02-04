PJ deteve suspeito de abusar da própria filha

Em comunicado, a PJ explica que o homem, um cidadão estrangeiro residente no concelho de Sintra desde 2023, é suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças e de coação.

O homem veio para Portugal e a família - mulher e filha - juntou-se a ele no ano de 2024. Pouco depois, segundo a PJ, começaram os abusos sexuais agravados contra a própria filha, coagindo-a ao silencia e ameaçando-a.

Os factos chegaram ao conhecimento da PJ quando a mãe da criança a encaminhou ao hospital, por suspeitar que esta pudesse estar a sofrer abusos por parte do pai.

Uma médica de serviço comunicou a suspeita ao piquete da PSP, que se deslocou de imediato ao hospital e recolheu "elementos de prova pessoal e material sólidos" que levaram à detenção.

O homem será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.