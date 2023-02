PJ deteve suspeito de abusar sexualmente de menor no concelho do Entroncamento

Em comunicado, a PJ referiu que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leira, e em cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Tomar, deteve um homem fortemente indiciado por 15 crimes de abuso sexual de crianças.

"Os factos ocorreram entre o verão de 2021 e inícios de 2022, em contexto de proximidade familiar, tendo o agressor, primo da vítima, à data com 12 anos de idade, aproveitado momentos a sós com aquela, para cometer os abusos".

A PJ explicou que, "aquando da denúncia, o arguido apresentou-se voluntariamente na esquadra policial, negando os factos, sendo constituído arguido e aplicado o TIR [termo de identidade e residência], desenvolvendo-se de imediato a investigação para a demonstração da verdade material".

"Concluídas as investigações, confirmou-se toda a matéria denunciada, pelo que se diligenciou pela apresentação do arguido à Justiça, o que foi retardado por aquele ter violado a medida de coação que estava sujeito, fugindo e escondendo-se na região do Algarve, onde viria a ser localizado", acrescentou a PJ.

O detido, cidadão estrangeiro, sem antecedentes criminais em Portugal, vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de outras medidas de coação.

Fonte da PJ esclareceu que o arguido está em situação regular no país e vivia na mesma casa do que a vítima.

Segundo esta fonte da PJ, a denúncia partiu da menor e depois de familiares.