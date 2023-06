PJ e Polícia Marítima detiveram dois sírios ilegais em navio com bandeira portuguesa

Foto: Venti Views - Unsplash

Dois cidadãos de nacionalidade síria foram detidos a bordo de um navio mercante com bandeira portuguesa. A operação que decorreu ao largo da costa sul do Algarve esteve a cargo da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária.