PJ fez buscas na Polícia Municipal de Loures por suspeitas de corrupção e abuso de poder

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Elementos desta Polícia Municipal terão recebido dinheiro para não avançarem com contraordenações relativas a fiscalizações de licenças. A informação é confirmada pela Câmara de Loures e também pela PJ, em comunicado.



Foram emitidos 15 mandados de busca e apreensão e de pesquisa informática. Em causa estão factos suscetíveis de consubstanciar a prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, abuso de poder, falsidade informática e falsificação de documentos.



Investigam-se, ainda, factos relacionados com a realização de serviços gratificados, sem enquadramento legal e em benefício de empresas privadas, bem como o pagamento de trabalho suplementar e horas extraordinárias em incumprimento das disposições legais aplicáveis.



Os inspetores e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ estiveram durante toda a manhã no edifício da Polícia Municipal de Loures.