PJ quer reforçar cooperação internacional para Portugal ser um muro ao tráfico de droga

Em declarações à Lusa, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), Artur Vaz, destacou a "grande tradição de cooperação internacional" da PJ, mas assumiu que é preciso "ir mais além" perante "um acréscimo significativo do tráfico a nível mundial" nos últimos anos.

"Temos de intensificar as nossas capacidades internamente, que é o que temos vindo a fazer ao longo dos anos, e também criarmos alianças com outros países, de forma a que, de facto, consigamos fazer com que a Península Ibérica - e Portugal - seja um grande muro de contenção à entrada destas drogas no espaço europeu", afirmou.

Segundo o responsável máximo do combate ao tráfico de droga na PJ, Portugal, devido à sua "posição geográfica" no extremo ocidental da Europa e às "relações muito próximas com vários países da América latina e da África ocidental", tornou-se um alvo apetecível para organizações criminosas transnacionais que apostam, sobretudo, na entrada de droga por via marítima ou aérea no território nacional.

"As organizações criminosas aproveitam todas estas circunstâncias, mas, ainda assim, Portugal não é -- nem pouco mais ou menos -- uma das zonas mais `quentes` ou relevantes em termos de entrada de drogas na União Europeia", observou o diretor da UNCTE, descrevendo algumas destas organizações como "verdadeiras multinacionais".

Face a esta realidade, Artur Vaz salientou a necessidade de garantir recursos humanos e técnicos para combater o tráfico, além das colaborações com autoridades de outros países.

"Os recursos disponíveis são sempre limitados e a PJ tem vindo a capacitar-se em termos de reforço de meios, nomeadamente humanos e tecnológicos, para combater este fenómeno. São sempre tarefas inacabadas, temos de estar permanentemente a estudar o fenómeno por forma a estarmos apetrechados para proteger a sociedade", referiu.

Depois de em 2023 se terem batido recordes de apreensões, tendo sido apreendidas cerca de 22 toneladas de cocaína, 38 toneladas de haxixe e quantidades menores de outras drogas, Artur Vaz indicou, sem especificar números de 2024, que "a tendência das apreensões de cocaína se mantém em linha" com o último ano, sucedendo-se grandes apreensões, como a Operação Toro divulgada na sexta-feira e que resultou em 251 quilos de cocaína apreendidos.

Em sentido inverso, o diretor da UNCTE admitiu não haver registo de apreensões de quantidades muito relevantes de heroína e opiáceos sintéticos em 2024, sublinhando a lógica distinta do tráfico e a redução de apreensões destas substâncias já em 2023.

"A lógica do tráfico é diferente: quando falamos de opiáceos e heroína, o tráfico que existe é para abastecimento do consumo interno; quando falamos de tráfico de cocaína e haxixe, as grandes quantidades que são apreendidas em Portugal, normalmente, têm por destino outros países", concluiu.