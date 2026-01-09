PJ realiza buscas na Câmara de Aveiro por suspeitas de prevaricação e violação urbanística

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, “realizou hoje uma operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca na Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e violação de regras urbanísticas”, lê-se em comunicado.





“Estão em causa decisões e procedimentos adotados em alterações de instrumentos de ordenamento do território”, adianta a Judiciária.



As buscas tiveram como objetivo a recolha de “diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação”.



A Polícia Judiciária irá agora prosseguir a investigação, “procedendo à análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito”.



O inquérito é tutelado pelo DIAP Regional do Porto.



