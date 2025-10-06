Plano de inverno para SNS. Problema é falta de recursos humanos

"Este despacho é muito similar ao já existente no ano passado", afirmou Nuno Rodrigues à Antena 1, acrescentando que apenas "reforça como deve ser a resposta de um período altamente complexo, que é o período de inverno" e em que há "maior afluência, nomeadamente aos centros de saúde".





Mas o maior problema, apesar do reforço de medidas, é a falta de recursos humanos nas unidades de saúde.

"Cada ULS tem de ter o próprio plano de contigência", explicou ainda.