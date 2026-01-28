Plano Municipal de Proteção Civil de Leiria foi ativado

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Leiria foi hoje ativado na sequência do mau tempo que provocou uma morte e danos avultados no concelho, anunciou a Câmara.



"O Município de Leiria informa que, na sequência da passagem da tempestade que afetou o concelho, e face aos impactos já registados no território, foi ativado o Plano Municipal de Proteção Civil", divulgou a autarquia.

O vereador com o pelouro da Proteção Civil na Câmara de Leiria, Luís Lopes, adiantou à agência Lusa hoje de manhã que a prioridade passa pelas infraestruturas mais importantes do concelho, que "sofreram danos consideráveis".

Uma delas é o quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria, onde os estragos provocaram ferimentos graves num bombeiro, que foi transportado para o hospital.

Luís Lopes afirmou que há registo de outros feridos de menor gravidade.

Em Monte Real, concelho de Leiria, uma pessoa morreu devido à "queda de uma estrutura" causada pela passagem da depressão Kristin, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Outra das prioridades da Câmara, agora, é a reposição do abastecimento de água e eletricidade.

No entanto, o responsável alertou a população que é possível que estas falhas se possam verificar ainda durante alguns dias, uma vez que várias estruturas estão danificadas.

"Temos um trabalho muito grande pela frente. Apelamos às pessoas para que fiquem em casa e evitem circular na estrada, para desobstruir as vias", aconselhou, solicitando ainda à comunidade para se entreajudar.