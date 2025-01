Planos funcionais do hospital de Ponta Delgada preveem ampliação e novo edifício

Em comunicado, a administração do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), a maior unidade de saúde dos Açores, revela que já foram entregues à Secretaria da Saúde e Segurança Social as "versões finais dos dois programas funcionais que vão servir de base às obras de reparação, reorganização e redimensionamento" do hospital, na sequência do incêndio ocorrido em 04 de maio de 2024.

"Os programas funcionais identificam a construção de um novo edifício (novo corpo assistencial e novo corpo de urgência e UCI [Unidades Cuidados Intensivos]) com uma ampliação e remodelação do atual edifício, novas áreas contíguas para serviços não clínicos, logísticos e redimensionamento do estacionamento", revelam.

Aqueles planos foram realizados pelas empresas Aripa -- Ilídio Pelicano Arquitetos e Antares Consulting.

"A nova área a ampliar tem cerca de 50.510 metros quadrados e serão remodelados cerca de 34.510 metros quadrados, dedicando-se ao estacionamento e adequação dos espaços exteriores com uma área de 17.892 metros quadrados", acrescentam.

Segundo a administração do HDES, os programas funcionais vão ser discutidos com as "várias direções de serviços clínicos visando ajustes finais de funcionalidade" para que seja possível "encontrar a melhor solução final na distribuição do espaço e de circuitos".

Depois, sinaliza o conselho de administração, os planos vão ser "partilhados com parceiros da sociedade civil" e ficarão sujeitos à "apreciação do Governo dos Açores" (PSD/CDS-PP/PPM), mantendo-se o objetivo de lançar a empreitada durante o primeiro semestre deste ano.

"[Pretende-se] lançar a empreitada de obras públicas que concretizará a solução aprovada para a reparação, reorganização e redimensionamento HDES, neste primeiro semestre de 2025", lê-se na nota de imprensa.

O incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que deflagrou em 04 de maio e cujos prejuízos estão estimados em 24 milhões de euros, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente.

Entretanto, o executivo dos Açores instalou um hospital modular para garantir a transição até à requalificação estrutural do HDES, na ilha de São Miguel.

Em 04 de julho, foi revelado que o projeto de requalificação do Hospital de Ponta Delgada, que ficou inoperacional devido ao incêndio, só iria ser elaborado depois de outubro, após a entrega do programa funcional.

Dias depois, a secretária da Saúde defendeu a opção do executivo açoriano que passa por "redimensionar o velho HDES e assim torná-lo novo", prometendo um plano funcional "em breve".