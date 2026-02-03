Plataforma para pedir apoios à reconstrução disponível entre hoje e quarta-feira

Paulo Fernandes acompanhou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na visita a um reservatório de águas e uma empresa de plásticos em Pombal, no distrito de Leiria.

Questionado quando poderão os apoios aprovados pelo Governo no domingo chegar diretamente às pessoas, Paulo Fernandes apontou para as próximas horas.

"Creio que entre hoje e amanhã a plataforma vai ficar disponível para as pessoas poderem já inscrever-se para apoios até aos 10 mil euros e a partir daí será um processo super simplificado", disse.

À pergunta como poderão os interessados inscrever-se numa plataforma online numa zona ainda com muitos problemas de comunicações, o antigo autarca do Fundão disse que haverá possibilidade de o fazerem nas juntas de freguesia, por exemplo.

Já questionado se o valor será suficiente face aos estragos causados pelas tempestades em muitas casas, Paulo Fernandes disse que este valor chegará para "uma primeira intervenção", lembrando que existem também as coberturas das seguradoras.

A partir da próxima semana, explicou, haverá uma equipa superior a cem pessoas, entre "engenheiros, arquitetos, orçamentistas", que irá ajudar no processo.

Sobre a falta de mão-de-obra para essa reconstrução, apelou a que os recursos disponíveis sejam concentrados nestas zonas.

"Nós temos neste momento já as primeiras equipas para apoiar os municípios para aquilo que são intervenções de urgência em termos de colocação de lona, só que, obviamente, são os municípios que estão a determinar onde é que há as primeiras prioridades", afirmou.

Segundo o presidente da estrutura de missão, para essas tarefas de urgência, "as primeiras três equipas vão começar a trabalhar hoje" sobretudo nos três municípios mais afetados, Pombal, Leiria e Marinha Grande, sendo o objetivo chegar a uma dezena de municípios.