PNS lamenta morte de militares da GNR em Lamego

Quero enviar as minhas mais sentidas condolências à GNR e às famílias dos militares que hoje foram vítimas do trágico acidente de helicóptero no rio Douro, enquanto cumpriam uma missão de combate aos incêndios e de auxílio às populações. Que a sua dedicação e entrega sejam sempre… — Pedro Nuno Santos (@PNSpedronuno) August 30, 2024





Pedro Nuno Santos desejou ainda melhoras ao piloto, até agora o único sobrevivente da queda do helicoptero que realizou uma amaragem forçada no rio Douro ao início da tarde, quando regressava do combate a um incêndio em Baião, com seis pessoas a bordo.





No violento contacto com a água, o aparelho partiu-se em dois. Foram resgatados quatro corpos e sábado a partir das seis da manhã deverão ser retomadas as buscas pelo único desparecido.