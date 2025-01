Pobreza diminuiu de 2022 a 2023 mas taxa entre idosos aumentou

Na população idosa verificou-se um agravamento de quatro pontos percentuais, passando de 17 por cento em 2022 para 21 no ano seguinte.Os dados são do estudo Portugal Desigual , da autoria de Carlos Farinha Rodrigues. Este trabalho foi iniciado em 2016 e agora atualizado com os dados de 2023.

O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que, de forma geral, a pobreza e a desigualdade diminuíram em 2023.



O estudomostra também que o agravamento dos preços da habitação e dos bens essenciais está a ter algumas consequências nas famílias portuguesas, como a existência de “atrasos motivados por dificuldades económicas em algum dos pagamentos regulares”.