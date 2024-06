Pode ainda haver acordo entre partidos na Madeira para viabilizar programa de Governo

Nuno Patrício - RTP

O Chega admite agora viabilizar o documento, com previsão de novos encontros negociais para esta quarta-feira.



De fora, mantém-se o JPP e o PS Madeira, que critica a aproximação do Chega ao PSD.



A jornalista Celina Faria, da Antena 1 Madeira, explica-nos em que ponto estão as conversações para desbloquear a situação política na região autónoma.