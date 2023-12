Podem aumentar as dificuldades nas urgências de obstetricia a partir de amanhã na região de Lisboa e Vale do Tejo. A urgência de obstetrícia e o bloco partos do Amadora-Sintra vão encerrar durante 12 horas.

Entre as oito da manhã e as 8 da noite de sábado vão estar de portas fechadas, algo que não estava previsto no plano da direção executiva do SNS.



A pressão pode aumentar porque também a urgência de Obstetrícia do São Francisco Xavier vai estar fechada.