Polémica com jornalistas. Montenegro admite ter sido "provocatório"

Num texto publicado no jornal Expresso, o primeiro-ministro considera que as reações foram de vários quadrantes "exageradas" e "retiradas do contexto".



No mesmo artigo ressalva que "não desconhece a utilidade dos auriculares no exercício profissional dos jornalistas".



Esclarecimentos após Luís Montenegro ter afirmado, na apresentação do Plano de Ação para a Comunicação Social, que os jornalistas fazem perguntas "sopradas" através dos auriculares.



Hoje o primeiro-ministro afirmou ter o direito de dar o seu contributo para melhorar as escolhas editoriais que chegam ao público.