Polícia Judiciária investiga ataques contra imigrantes no Porto

Foto: Nadine Shaabana - Unsplash

Os ataques foram revelados pelo Jornal de Notícias e confirmados à Antena 1 por fonte oficial da PSP.



Esta mesma fonte explica que os ataques aconteceram uns a seguir aos outros.



O primeiro-ministro condena os ataques racistas desta noite no Porto.



Na rede social X, Luís Montenegro diz que está solidário com as vítimas.



Promete tolerância zero ao ódio e à violência xenófoba.



Também a líder do Bloco de Esquerda condena os ataques.



Mariana Mortágua liga estas agressões ao crescimento da extrema-direita em Portugal.



Na rede social X a coordenadora do Bloco de Esquerda escreve que "Quando o racismo flui no Parlamento, a violência flui até às ruas.



Também no X, a porta-voz do PAN repudiou "os atos de xenofobia e racismo



"O ódio não representa os valores humanistas da nossa sociedade", salientou Inês de Sousa Real.



A associação SOS Racismo denuncia um grupo organizado que nos últimos dias avançou com ataques racistas contra imigrantes residentes na cidade,



Neste contexto, o movimento anuncia para hoje, às 22:00, no Campo 24 de agosto, no Porto, uma ação de solidariedade para com os imigrantes agredidos.