Polícia Judiciária recomeça hoje as buscas por Madeleine McCann

A PJ inicia esta manhã buscas na barragem do Arade, em Silves, relacionadas com o desaparecimento da criança britânica há 16 anos. As diligências na barragem do Arade, no Algarve vão contar também com a presença da polícia alemã e britânica.