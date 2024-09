Polícia Municipal. Rui Moreira discorda de Carlos Moedas

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O autarca de Lisboa anunciou ontem que já há polícias municipais a fazer detenções, devido ao aumento da insegurança na cidade, mas o autarca do Porto não segue por aí, como expliva a jornalista Camila Vidal.



O Ministério da Administração Interna está a analisar juridicamente essa decisão do autarca da capital.



De acordo com a lei, a Polícia Municipal, não sendo um órgão de polícia criminal, tem como competência a detenção e entrega imediata a autoridade judiciária ou a entidade policial de suspeitos de crime punível com pena de prisão, em caso de flagrante delito, nos termos da lei processual penal.