Polícia vai manter reforço de meios no bairro do Zambujal depois de desacatos

As equipas de intervenção rápida e do corpo de intervenção da PSP entraram no bairro do Zambujal, na Amadora, pelas 22h30 de segunda-feira.Este bairro registou desacatos na segunda-feira à noite, comO motorista do autocarro descreve o que se passou e adianta que já tinha sido prevenido pela empresa para evitar passar dentro do bairro.

Os desacatos decorreram no bairro onde vivia um homem que morreu hoje, depois de ter sido baleado pela PSP.





A PSP admite esta ligação factual e explicou que estava a coordenar com os bombeiros para que os operacionais entrassem no bairro para apagar os focos de incêndio, tendo também proibido a entrada e saída de viaturas do bairro do Zambujal, continuando a autorizar a circulação dos habitantes.O suspeito foi assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde veio a morrer.A ministra da Administração Interna já mandou instaurar um inquérito para avaliar o que aconteceu. A PSP já tinha anunciado a abertura de um inquérito interno junto dos polícias e de testemunhas.Depois dos desacatos, a PSP adiantou que vai manter um reforço de meios no bairro do Zambujal, na Amadora, onde ocorreram na segunda-feira à noite desacatos.